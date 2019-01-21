2019-01-21T20:27:42+03:00
Спорт

«Байкал-Энергия» в гостях разгромила аутсайдера Суперлиги кировскую «Родину»

Иркутяне забили в ворота соперника 13 мячей
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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«Байкал-Энергия» в гостях разгромила аутсайдера Суперлиги кировскую «Родину» . Фото: Татьяна ГЛЮК.«Байкал-Энергия» в гостях разгромила аутсайдера Суперлиги кировскую «Родину» . Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» сумели добиться разгромной победы в очередном матче чемпионата России. В Кирове бело-синие камня на камне не оставили от аутсайдера Суперлиги «Родины», победив со счетом 13:3.

При этом счет в матче открыли хозяева льда. Уже на 3-й минуте вперед «Родину» вывел Егор Шицко. Восстановить равновесие иркутянам удалось через 10 минут. 12-метровый штрафной удар реализовал Павел Дубовик. После этого нашим парням удалось оторваться в счете на два мяча благодаря дублю Александра Баздырева. Кировчане смогли еще раз огорчить Григория Лапина, но последнее слово в первом тайме осталось за бело-синими. Мяч на свой счет записывает Антон Шевцов и на перерыв команды уходят при счете 4:2 в пользу нашей дружины.

Ну а второй отрезок полностью остался за «Байкал-Энергией». Пропустив лишь раз, иркутяне наколотили в ворота хозяев еще девять мячей. Покер оформил Тимофей Безносов, дубль Павел Дубовик и Владислав Кузнецов, один мяч на счету Антона Шевцова.

Теперь в чемпионате России наступает перерыв, связанный с чемпионатом мира в Швеции. Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет 6 февраля. В этот день, на своем поле бело-синие скрестят клюшки с красногорским «Зорким».

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