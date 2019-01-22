2019-01-22T04:21:49+03:00
Общество

Самолет Иркутск-Москва экстренно сел в Екатеринбурге из-за курящего пассажира

На борту сработала пожарная сигнализация
Мария КНЯЗЕВА
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Самолет Иркутск-Москва экстренно сел в Екатеринбурге из-за курящего пассажираСамолет Иркутск-Москва экстренно сел в Екатеринбурге из-за курящего пассажираФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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На борту самолета, выполнявшего рейс Иркутск-Москва сработала пожарная сигнализация. Пилот вынужден был совершить незапланированную посадку в ближайшем аэропорту. Им оказался аэропорт в городе Екатеринбург.

- К самолету был направлен наряд сотрудников полиции на транспорте, - сообщает пресс-служба МВД России.

Выяснилось, всему виной 33-летний пассажир, решивший «закурить папироску» в туалете во время полета.

- Мужчина был доставлен в линейный отдел МВД России в аэропорту Кольцово, где в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по пункту 1 статьи 6.24 КоАП РФ, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно этой статье «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах» курильщику грозит штраф от 500 до 1500 рублей.

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