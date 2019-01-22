2019-01-22T05:23:09+03:00
Звезды

В Иркутске 23 января откроется выставка живописи «И будет новый день…»

Экспозицию разместили в Усадьбе Сукачева
Мария КНЯЗЕВА
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Фрагмент картины Анны Рядинской. Фото: Иркутский художественный музейФрагмент картины Анны Рядинской. Фото: Иркутский художественный музей
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Завтра, 23 января, в 16.00 в Усадьбе Сукачева откроется выставка живописи иркутской художницы Анны Рядинской. В экспозиции около 50 новых работ автора из цикла «Родная земля». Написаны картины в разных техниках – масло, акварель, акрил.

- Анна Рядинская — дизайнер интерьеров, флорист, художник, ученица известного иркутского художника Павла Соломатина, - сообщает пресс-служба Иркутского областного художественного музея.

Среди представленных работ много пейзажей. Как говорит сама Анна, она очень любит бывать на Байкале и на Аршане.

- Природа лечит и учит меня, дает мне силы жить и творить... Она самый гениальный и умелый художник! – отмечает Рядинская.

Вход на открытие свободный. Работать выставка будет до 17 февраля.

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