В Иркутске 23 января откроется выставка живописи «И будет новый день…»

СЕГОДНЯ 04:59 2019-01-22T05:23:09+03:00

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Завтра, 23 января, в 16.00 в Усадьбе Сукачева откроется выставка живописи иркутской художницы Анны Рядинской. В экспозиции около 50 новых работ автора из цикла «Родная земля». Написаны картины в разных техниках – масло, акварель, акрил.

- Анна Рядинская — дизайнер интерьеров, флорист, художник, ученица известного иркутского художника Павла Соломатина, - сообщает пресс-служба Иркутского областного художественного музея.

Среди представленных работ много пейзажей. Как говорит сама Анна, она очень любит бывать на Байкале и на Аршане.

- Природа лечит и учит меня, дает мне силы жить и творить... Она самый гениальный и умелый художник! – отмечает Рядинская.

Вход на открытие свободный. Работать выставка будет до 17 февраля.