38 ледовых переправ открыли в Иркутской области

СЕГОДНЯ 06:14 2019-01-22T06:14:59+03:00

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В Иркутской области продолжают открывать новые переправы. В районе села Верхнемарково Усть-Кутского района открыли путь по льду реки Лена. Еще один зимник появился в Тулунском районе.

Для многих жителей отдаленных территорий, зимние переправы единственная возможность быстро добраться до «большой земли». В Усть-Кутском районе для жителей Верхнемарково открыли дорогу грузоподъемностью 10 тонн, которая ведет в поселок Марково. Через реку Ия в Тулунском районе приняли 110 метровую ледовую переправу, по ней могут проехать автомобили до 20 тонн.

Переправа через реку Ия.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Соблюдайте скоростной режим и не допускайте превышение нагрузки на лед, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Двигаясь по льду не совершайте остановки, рывки, развороты, обгоны. Переезд в неогороженных и неохраняемых местах запрещен.

Спасатели напомнили, что рекомендуется отстегнуть ремни безопасности, опустить стекла и открыть боковые двери для того, чтобы в случае провала успеть покинуть автомобиль.

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