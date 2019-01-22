На закрытом пункте приема древесины изъяли 1278 кубометров леса в Иркутской области

СЕГОДНЯ 07:01 2019-01-22T07:01:36+03:00

Более тысячи кубов леса изъяли на закрытом пункте приема древесины в Иркутской области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

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В Иркутской области нанесли еще один удар по черным лесорубам. В Заларинском районе проверили закрытый летом 2018 года пункт, который, несмотря на запрет, продолжал принимать и отгружать лесоматериалы.

Прибывшие полицейские обнаружили, что предприятии никого не оказалось. В спешке нелегальные лесорубы бросили 6 груженых лесовозов, готовых к отправке.

- При обыске было обнаружено 1278 кубических метров леса, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Грузовики переданы на штрафстоянку.

Проводится доследственная проверка, по окончании которой, будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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