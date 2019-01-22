Иркутянин покорил самый высокий вулкан Антарктиды

СЕГОДНЯ 07:46 2019-01-22T07:46:15+03:00

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Житель Иркутска Владислав Лачкарев в составе международной экспедиции поднялся на самый высокий вулкан Южного полюса. Гора Сидли на 4285 метров возвышается над уровнем моря. Кроме сибиряка в сложнейшем походе приняли участие чилийский гид, американский координатор, а также индийский и венгерский альпинисты. Об этом сообщили в клубе путешественников «7 вершин», членом которого является Владислав Лашкарев.

- Впервые Влад сразил нас еще своим отчетом о подъеме на Эверест, - говорится в обращении клуба альпинистов «7 вершин». – Он признанный профессионал, волевой и последовательный человек.

Решение отправиться на другой конец света Владислав принял не случайно. Вулкан Сидли был последней точкой долгого и сложного пути по маршруту «Семь вершин+Семь вулканов+Два полюса».

Хотя Сидли и обладает почетным статусом самого высокого вулкана целого континента, открыт он был лишь в 1934 году. И только в 1990 году новозеландец Билл Аткинсон совершил первый подъем. А спустя 21 год там побывала первая российская экспедиция.