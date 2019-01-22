Двое пьяных мужчин ограбили квартиру в Ангарске с помощью бревна

СЕГОДНЯ 08:34 2019-01-22T08:34:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ангарске ночные посиделки закончились ограблением. Не имея денег на продолжение застолья, 29-летний ангарчанин предложил собутыльнику из Усолья-Сибирского, ограбить одного из своих друзей, которого как раз не было дома.

Алкоголь и жажда легких денег подсказали мужчинам план ограбления квартиры на третьем этаже. Для этого было решено отправится в парк, там они нашли подходящих размеров бревно, которое приставили к балкону и по нему взобрались на открытый балкон.

- Они забрали телевизор стоимостью 15 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. – После чего сдали его в скупку, а вырученные деньги потратили.

Оказалось, что оба собутыльников уже были ранее судимы. По приговору суда житель Ангарска проведет следующие 3 года в колонии особого режима. Его 23-летний приятель из Усолья получил 2 года и 6 месяцев лишения свободы.