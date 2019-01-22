СЕГОДНЯ 09:54 2019-01-22T09:54:06+03:00

Жгли мусор в бочке: стали известны причины пожара на бывшем рыбзаводе в Хужире. Фото: страница Марианны Язевой в Facebook.

Изменить размер текста: A A

Эксперты МЧС России по Иркутской области назвали причины пожара в законсервированных цехах бывшего рыбзавода в Хужире. Пожар на площади в почти 2000 квадратных метров начался из-за мусора, который сжигали рабочие. Бочка, в которой развели огонь, осталась без присмотра. Все это происходило прямо возле старого деревянного здания.

От порывов ветра, который достигал до 30 м/с, искры быстро разлетелись вокруг, этого было достаточно, чтобы за считанные минуты пламя охватило цеха бывшего рыбзавода.

- Пожар удалось локализовать и не допустить перехода огня на поселок, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Ликвидация последствий заняла более 9 часов.

Напомним, пожар в поселке Хужире произошел 20 января, в результате чего здание бывшего рыбзавода полностью уничтожено огнем. К счастью, никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар в Иркутской области: на острове Ольхон горит здание бывшего рыбзавода. Огонь локализован, пострадавших нет. Подробнее.

МЧС Иркутской области: здание бывшего рыбзавода в Хужире продолжают тушить. Борьбу с огнем осложняют погодные условия. Подробнее.