2019-01-22T09:54:06+03:00
Происшествия

Жгли мусор в бочке: стали известны причины пожара на бывшем рыбзаводе в Хужире

Из-за шквалистого ветра, огонь в считанные минуты охватил деревянное здание
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Жгли мусор в бочке: стали известны причины пожара на бывшем рыбзаводе в Хужире. Фото: страница Марианны Язевой в Facebook.Жгли мусор в бочке: стали известны причины пожара на бывшем рыбзаводе в Хужире. Фото: страница Марианны Язевой в Facebook.
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Эксперты МЧС России по Иркутской области назвали причины пожара в законсервированных цехах бывшего рыбзавода в Хужире. Пожар на площади в почти 2000 квадратных метров начался из-за мусора, который сжигали рабочие. Бочка, в которой развели огонь, осталась без присмотра. Все это происходило прямо возле старого деревянного здания.

От порывов ветра, который достигал до 30 м/с, искры быстро разлетелись вокруг, этого было достаточно, чтобы за считанные минуты пламя охватило цеха бывшего рыбзавода.

- Пожар удалось локализовать и не допустить перехода огня на поселок, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Ликвидация последствий заняла более 9 часов.

Напомним, пожар в поселке Хужире произошел 20 января, в результате чего здание бывшего рыбзавода полностью уничтожено огнем. К счастью, никто не пострадал.

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