СЕГОДНЯ 10:51 2019-01-22T10:51:23+03:00

МЧС предупреждает: в Иркутской области 23 января ожидается усиление ветра и метели. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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На дорогах Иркутской области станет небезопасно. Метеорологи прогнозируют ухудшение погоды в регионе. 23 января по области ожидается усиление западного, северо-западного ветра, снег и метели.

Непогода начнется ночью в западных и северных районах Приангарья. А днем дойдет и до остальных частей Иркутской области. Поднимется юго-западный, западный ветер до 11-16 м/с и пойдет снег. Поэтому, чтобы избежать коротких замыканий при перехлесте проводов, возможны плановые отключения электроэнергии.

- На трассах возможны появления снежных накатов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия, соблюдайте дистанцию.

Жителям Иркутской области напоминают, что о необходимости закрывать окна, чердачные люки и вентиляционные отверстия. А также убрать с балконов незакрепленные вещи, которые может сдуть ветром.

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