СК проверит причины неисправности самолета рейса «Иркутск-Пхукет»

СЕГОДНЯ 11:18 2019-01-22T11:41:15+03:00

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В Иркутске расследуют обстоятельства отмены рейса «Иркутск-Пхукет». Перед самым вылетом капитан авиалайнера «Boeing 777-200» передал диспетчеру аэропорта, что не работает один из двигателей. Лишь после трех часов томительного ожидания 430 пассажиров и 15 членов экипажа наконец-то смогли покинуть борт воздушного судна.

- Из-за неисправности левого двигатели было принято решение об отмене полета, - сообщили в пресс-службе Восточно-сибирского СУ на транспорте СК России. – Пострадавших нет.

Сыщики проводят доследственную проверку, устанавливая все обстоятельства случившегося. Уже известно, что вылет в Пхукет отложили до 19.00. Иногородних и иностранных пассажиров разместили в гостинице.

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