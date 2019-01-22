2019-01-22T11:31:31+03:00
Общество

Стартовал прием документов от кандидатов в депутаты Молодежного парламента при ЗакСобрании Иркутской области

Он продлится до 11 февраля
Яна ЛИСИНА
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В Законодательном Собрании Иркутской области начали принимать документы от кандидатов в депутаты Молодежного парламента. Напомним, в его состав войдут 19 народных избранников из числа представителей муниципальных молодежных парламентов, а еще 19 человек избирается на конкурсной основе.

Молодым людям нужно представить в свою поддержку не менее ста подписей, а также документально подтвердить свою активную общественную работу. Кроме того, кандидаты должны записать видеоролик для соцсетей с рассказом о том, почему участвуют в выборах. А еще нужно подготовить творческое эссе, в котором необходимо отразить предвыборную программу - инновационные идеи, которые кандидат хотел бы претворить в жизнь.

Эссе и фотография кандидатов, участвующих в конкурсе и прошедших предварительный отбор, будут размещены на сайте Законодательного Собрания для интернет-голосования – оно пройдет с 1 по 3 марта. Там же можно ознакомиться с положением о порядке проведения выборов.

- Молодым людям, участникам выборов в Молодежный парламент, предстоит пройти жесткий конкурс, показать, чего уже удалось добиться в профессиональной и общественной деятельности, доказать, что еще больше могут привнести в жизнь региона и его развитие, - отметил спикер регионального парламента Сергей Сокол. - Убежден, Молодежный парламент будет действенным органом для защиты интересов молодежи.

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