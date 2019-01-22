Сергей Сокол: Жители прибайкальской территории находятся в сложной ситуации

СЕГОДНЯ 11:46 2019-01-22T11:49:02+03:00

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На встрече с главой администрации Байкальска и председателем палаты городских поселений Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Василием Темгеневским спикер областного парламента Сергей Сокол заявил, что депутаты проведут выездное заседание в Байкальске. На нем парламентарии рассмотрят вопросы ведения хозяйственной деятельности и строительства в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

Василий Темгеневский рассказал, что из-за норм постановления правительства РФ №643 2001 года «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории» запрещено строительство жилья. Кроме того, люди не могут возводить дома на выделяемых им земельных участках, в их числе и представители льготных категорий граждан, многодетные семьи. Эти проблемы касаются и жителей других прибайкальских территорий – Слюдянского, Иркутского, Ольхонского районов.

Спикер ЗС Сергей Сокол отметил, что жители прибайкальской территории находятся в сложной ситуации, и нельзя допустить нарушения их конституционных прав и социальной напряженности.

-- Эта тема требует всестороннего обсуждения с привлечением экспертов, ученых, представителей общественности, анализа существующих практик, - заключил Сергей Сокол. - А также с учетом мнения самих жителей, с этой целью депутаты областного парламента и посетят Байкальск.

Выездное заседание комитета по собственности и экономической политике состоится 8 февраля. В планах обсудить и другие важные вопросы, касающиеся рекультивации промышленной площадки БЦБК, уточнения перечня объектов государственной экологической экспертизы и реконструкции объектов социальной инфраструктуры.