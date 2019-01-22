2019-01-22T13:41:48+03:00
Происшествия

От айфона до корма для животных: в Иркутске за серию краж осужден вор-рецидивист

Его приговорили 5 годам лишения свободы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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От айфона до корма для животных: в Иркутске за серию краж осужден вор-рецидивист.От айфона до корма для животных: в Иркутске за серию краж осужден вор-рецидивист.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Непреодолимая тяга к воровству вновь привела жителя Иркутска в тюрьму. Он крал у своих знакомых, в детских садах и даже когда приходил устроиться на работу.

Особых предпочтений у иркутянина не было, кроме одного, брать все, что плохо лежит. Так в коллекции его трофеев оказались ноутбук, несколько телефонов, айфон, электроинструменты и даже 7 мешков корма для животных.

- Его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда.

Кроме этого, после освобождения он будет полгода находиться под домашним арестом.

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