От айфона до корма для животных: в Иркутске за серию краж осужден вор-рецидивист
Непреодолимая тяга к воровству вновь привела жителя Иркутска в тюрьму. Он крал у своих знакомых, в детских садах и даже когда приходил устроиться на работу.
Особых предпочтений у иркутянина не было, кроме одного, брать все, что плохо лежит. Так в коллекции его трофеев оказались ноутбук, несколько телефонов, айфон, электроинструменты и даже 7 мешков корма для животных.
- Его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда.
Кроме этого, после освобождения он будет полгода находиться под домашним арестом.
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