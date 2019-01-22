СЕГОДНЯ 15:00 2019-01-22T15:00:02+03:00

Приняли за пьяного: в Усть-Илимске женщина напала на инвалида с ДЦП. Фото: группа Инцидент Усть-Илимск

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В Иркутской области жители небольшого северного города Усть-Илимск, активно обсуждают инцидент, который произошел в одном из местных дворов. Видео того, как женщина толкает в сугроб, а затем бьет по лицу инвалида с ДЦП, вызвало большой общественный резонанс.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/687567" frameborder="0"></iframe> Приняли за пьяного: в Усть-Илимске женщина напала на инвалида с ДЦП.Видео: группа Инцидент Усть-ИлимскПредоставлено "КП"

На видеозаписи с камеры регистратора видно, как автомобиль «Nissan» сворачивает с проспекта Карла Маркса во двор, после чего из автомобиля выскакивает женщина и начинает выяснять отношения с пешеходом. А уже через несколько мгновений, она двумя руками толкает мужчину в сугроб, а затем добавляет пощечину по лицу. Напоследок, бросив несколько слов своему оппоненту, водитель возвращается за руль и уезжает.

- 63-летняя женщина добровольно явилась в полицию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Она пояснила, следователям, что приняла мужчину за пьяного.

Сыщики продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. Проводится административное расследование.