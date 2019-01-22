2019-01-22T15:00:02+03:00
Общество

Приняли за пьяного: в Усть-Илимске женщина напала на инвалида с ДЦП

Ролик, снятый случайными очевидцами, возмутил соцсети [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Приняли за пьяного: в Усть-Илимске женщина напала на инвалида с ДЦП. Фото: группа Инцидент Усть-ИлимскПриняли за пьяного: в Усть-Илимске женщина напала на инвалида с ДЦП. Фото: группа Инцидент Усть-Илимск
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В Иркутской области жители небольшого северного города Усть-Илимск, активно обсуждают инцидент, который произошел в одном из местных дворов. Видео того, как женщина толкает в сугроб, а затем бьет по лицу инвалида с ДЦП, вызвало большой общественный резонанс.

Приняли за пьяного: в Усть-Илимске женщина напала на инвалида с ДЦП.Видео: группа Инцидент Усть-ИлимскПредоставлено "КП"

На видеозаписи с камеры регистратора видно, как автомобиль «Nissan» сворачивает с проспекта Карла Маркса во двор, после чего из автомобиля выскакивает женщина и начинает выяснять отношения с пешеходом. А уже через несколько мгновений, она двумя руками толкает мужчину в сугроб, а затем добавляет пощечину по лицу. Напоследок, бросив несколько слов своему оппоненту, водитель возвращается за руль и уезжает.

- 63-летняя женщина добровольно явилась в полицию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Она пояснила, следователям, что приняла мужчину за пьяного.

Сыщики продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. Проводится административное расследование.

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