Приняли за пьяного: в Усть-Илимске женщина напала на инвалида с ДЦП
В Иркутской области жители небольшого северного города Усть-Илимск, активно обсуждают инцидент, который произошел в одном из местных дворов. Видео того, как женщина толкает в сугроб, а затем бьет по лицу инвалида с ДЦП, вызвало большой общественный резонанс.
Приняли за пьяного: в Усть-Илимске женщина напала на инвалида с ДЦП.Видео: группа Инцидент Усть-ИлимскПредоставлено "КП"
На видеозаписи с камеры регистратора видно, как автомобиль «Nissan» сворачивает с проспекта Карла Маркса во двор, после чего из автомобиля выскакивает женщина и начинает выяснять отношения с пешеходом. А уже через несколько мгновений, она двумя руками толкает мужчину в сугроб, а затем добавляет пощечину по лицу. Напоследок, бросив несколько слов своему оппоненту, водитель возвращается за руль и уезжает.
- 63-летняя женщина добровольно явилась в полицию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Она пояснила, следователям, что приняла мужчину за пьяного.
Сыщики продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. Проводится административное расследование.