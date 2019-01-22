Прогноз погоды в Иркутске: 23 января в городе -6, снег

СЕГОДНЯ 16:11 2019-01-22T16:11:32+03:00

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В Иркутске 23 января ожидается переменная облачность. Будет идти небольшой снег. Ветер подует северо-западный ночью со скоростью 4-9 м/с, днём усилится до 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -12,-14, днём столбики уличных термометров покажут -4,-6 градусов.

- По области - переменная облачность, ночью по области и местами в Катангском, северо-восточных районах небольшой, умеренный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Днём по области местами небольшой и умеренный снег. Утром при прояснении туман.

Ветер в Приангарье юго-западный, северо-западный 4-9 м/с, порывы 11-16 м/с, слабые метели. Температура воздуха ночью -10,-15, при прояснении -20,-25, в северо-западных, Тайшетском, Чунском районах -6,-11, при прояснении -16,-21. Днём, по прогнозу синоптиков, ожидается -4,-9, при облачной погоде -14,-19 градусов. В ночь на 23 января в Катангском, северо-восточных районах будет -33,-38, при увеличении облачности -23,-28. Днем там -14,-19, местами -24,-29.