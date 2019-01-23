Чемпионат СФО по настольному теннису: у спортсменов Иркутской области золото и бронза

СЕГОДНЯ 03:34 2019-01-23T03:34:18+03:00

В соревнованиях участвовали 140 человек и 11 команд

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Чемпионат Сибирского федерального округа по настольному теннису завершился в Иркутске накануне. И вот его результаты. У спортсменов из Приангарья – золотые и бронзовые медали.

В мужском одиночном разряде третье место занял ангарчанин Станислав Кротов, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - В смешанном парном разряде бронзовыми призерами стали Станислав Кротов и иркутянка Алла Корнилова.

Золото в копилке ангарских теннисистов Станислава Кротова и Александра Некрасова. Они выступали в мужском парном разряде.

В общей сложности в чемпионате СФО по настольному теннису участвовали 11 команд. За победу в личном первенстве боролись 140 спортсменов.