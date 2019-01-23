2019-01-23T04:24:55+03:00
Общество

Всероссийский день зимних видов спорта пройдет в Иркутске 10 февраля

Много различных соревнований запланированы в этот день и в Иркутской области
Мария КНЯЗЕВА
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Всероссийский день зимних видов спорта пройдет в Иркутске 10 февраляВсероссийский день зимних видов спорта пройдет в Иркутске 10 февраляФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Всероссийский день зимних видов спорта посвящен XXII Олимпийским зимним играм и XI Паралимпийским играм в Сочи. Турниры, эстафеты, марафоны пройдут по всей России и Иркутская область 10 февраля тоже присоединиться к празднику спорта.

- В Братске на горе Пихтовой пройдут соревнования по санному спорту и натурбану, на стадионе «Труд» запланирована городская массовая гонка «Братская лыжня – 2019», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - В Зиме проведут турнир по хоккею и соревнования по лыжным гонкам. В Черемховском районе - соревнования по спортивному ориентированию, лыжным гонкам, хоккею на валенках, зимняя эстафета и многое другое.

Принять участие в соревнованиях могут все жители Приангарья. Нужна медицинская справка о состоянии здоровья или личное письменное подтверждения персональной ответственности за собственное здоровье. И если вам еще нет 18 лет, потребуется письменное разрешение родителей. Полный список событий в День зимних видов спорта можно найти на сайте Ресурсно-методического центра развития физической культуры и спорта Иркутской области.

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