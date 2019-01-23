Незаконный пункт приема древесины закрыли в Иркутской области
Официально пункт приема древесины в Заларинском районе закрылся в конце прошлого года. Однако, лес сюда продолжали привозить.
- После выявления факта нелегального оборота древесины работники Заларинского лесничества совместно с правоохранительными органами направились на проверку деятельности предприятия, но на месте никого не застали, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – Но, на месте были обнаружены шесть груженных лесовозов.
Сейчас они переданы на штрафстоянку. В общей сложности изъято 1278 м3 леса. Все материалы переданы в полицию для возбуждения уголовного дела. Также Заларинском лесничестве за последнюю неделю выявили две незаконные рубки.
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