2019-01-23T04:44:11+03:00
Общество

Незаконный пункт приема древесины закрыли в Иркутской области

Изъято 1278 м3 леса
Мария КНЯЗЕВА
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Незаконный пункт приема древесины закрыли в Иркутской областиНезаконный пункт приема древесины закрыли в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Официально пункт приема древесины в Заларинском районе закрылся в конце прошлого года. Однако, лес сюда продолжали привозить.

- После выявления факта нелегального оборота древесины работники Заларинского лесничества совместно с правоохранительными органами направились на проверку деятельности предприятия, но на месте никого не застали, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – Но, на месте были обнаружены шесть груженных лесовозов.

Сейчас они переданы на штрафстоянку. В общей сложности изъято 1278 м3 леса. Все материалы переданы в полицию для возбуждения уголовного дела. Также Заларинском лесничестве за последнюю неделю выявили две незаконные рубки.

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