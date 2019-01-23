СЕГОДНЯ 06:33 2019-01-23T06:33:48+03:00

Крыши Иркутска начали очищать от снега и наледи. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

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В Иркутске преступили к очистке крыш. Первые работы начались в Правобережном округе.

Уборка более 1700 многоквартирных домов округа осложняется высокой транспортной загруженностью центральных улиц в дневное время, а также нестандартная кровля крыш.

- Ответственность за очистку снега, наледи и сосулек несут управляющие компании, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Если специалисты округов выявят нарушения, то в адрес фирмы будет направлено замечание. Неустранение претензий может привести к штрафу до 50 тысяч рублей.

Известно, что на территории Правобережного округа почти 80% зданий находятся в управлении одной УК, у которой есть собственный парк техники для уборки снега и наледи.

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