Крыши Иркутска начали очищать от снега и наледи
В Иркутске преступили к очистке крыш. Первые работы начались в Правобережном округе.
Уборка более 1700 многоквартирных домов округа осложняется высокой транспортной загруженностью центральных улиц в дневное время, а также нестандартная кровля крыш.
- Ответственность за очистку снега, наледи и сосулек несут управляющие компании, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Если специалисты округов выявят нарушения, то в адрес фирмы будет направлено замечание. Неустранение претензий может привести к штрафу до 50 тысяч рублей.
Известно, что на территории Правобережного округа почти 80% зданий находятся в управлении одной УК, у которой есть собственный парк техники для уборки снега и наледи.
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