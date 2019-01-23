СЕГОДНЯ 07:10 2019-01-23T07:10:55+03:00

Более 200 мест выхода на лед перекрыли в Иркутской области. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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На водоемах Иркутской области продолжается профилактика безопасности. С начала года уже выявлено более 70 несанкционированных мест выезда на лед. Одно из них находилось в Иркутске в районе ледокола Анагара. В ГУ МЧС по Иркутской области рассказали подробности.

- Ради забавы водители выезжали на лед, рискуя жизнью, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Поэтому была возведена оградительная насыпь. Всего в Приангарье таких барьеров уже более 200.

В местах выхода на лед возводят оградительные барьеры.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В потенциально опасных местах спасатели установили около 150 предупреждающих знаков и аншлагов. Особое внимание уделено озеру Байкал. В местах массового выхода людей на лед организовано временное дежурство.

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