800 км вдоль Байкала: швейцарский экстремал планирует устроить заплыв в защиту природы

СЕГОДНЯ 08:40 2019-01-23T08:40:02+03:00

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На проходящем в швейцарском Давосе экономическом форуме работают не только политики, экономисты и бизнесмены. Среди участников есть и экологи. Один из них Эрнст Бромайс, который объявил, что намерен переплыть Байкал, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблеме сохранения ресурсов. Кроме этого на своей странице в социальных сетях он поделился фотографией подаренного ему чая с байкальскими травами.

ernstbromeis Швейцарский экстремал, собирающийся переплыть Байкал уже пробует чай из сибирских трав

«Посол воды», именно так себя называет 51-летний Эрнст Бромайс, швейцарский защитник природы, известный тем, что переплыл почти более 200 озер у себя на родине. А в 2014 году совершил заплыв на 1200 км вдоль Рейна, от самых швейцарских Альп до Роттердама в Нидерландах.

- Вода часть нас и она в опасности, - сообщают организаторы на сайте посвященному экологической акции. – Эрнст Бромайс делает это страстно и эффектно.

Также на сайте запущен таймер, который отсчитывает время до старта заплыва.