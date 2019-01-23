2019-01-23T08:40:02+03:00
Общество

800 км вдоль Байкала: швейцарский экстремал планирует устроить заплыв в защиту природы

Акция запланирована на 8 июля
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
800 км вдоль Байкала: швейцарский экстремал планирует устроить заплыв в защиту природы. Фото: личная страница Эрнста Бромайса в Facebook.800 км вдоль Байкала: швейцарский экстремал планирует устроить заплыв в защиту природы. Фото: личная страница Эрнста Бромайса в Facebook.
Изменить размер текста:

На проходящем в швейцарском Давосе экономическом форуме работают не только политики, экономисты и бизнесмены. Среди участников есть и экологи. Один из них Эрнст Бромайс, который объявил, что намерен переплыть Байкал, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблеме сохранения ресурсов. Кроме этого на своей странице в социальных сетях он поделился фотографией подаренного ему чая с байкальскими травами.

ernstbromeisernstbromeis
Швейцарский экстремал, собирающийся переплыть Байкал уже пробует чай из сибирских трав
10 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

«Посол воды», именно так себя называет 51-летний Эрнст Бромайс, швейцарский защитник природы, известный тем, что переплыл почти более 200 озер у себя на родине. А в 2014 году совершил заплыв на 1200 км вдоль Рейна, от самых швейцарских Альп до Роттердама в Нидерландах.

- Вода часть нас и она в опасности, - сообщают организаторы на сайте посвященному экологической акции. – Эрнст Бромайс делает это страстно и эффектно.

Также на сайте запущен таймер, который отсчитывает время до старта заплыва.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ангарский бизнесмен, срубивший 23 дерева, заплатит 422 тысячи рублей
Более 200 мест выхода на лед перекрыли в Иркутской области
Крыши Иркутска начали очищать от снега и наледи
Братчанин Александр Зубков ушел с поста президента Федерации бобслея России
Незаконный пункт приема древесины закрыли в Иркутской области
Всероссийский день зимних видов спорта пройдет в Иркутске 10 февраля
Чемпионат СФО по настольному теннису: у спортсменов Иркутской области золото и бронза
Пассажиры с задержанного рейса Иркутск-Пхукет благополучно улетели в Таиланд на другом самолете
Прогноз погоды в Иркутске: 23 января в городе -6, снег
Приняли за пьяного: в Усть-Илимске женщина напала на инвалида с ДЦП
От айфона до корма для животных: в Иркутске за серию краж осужден вор-рецидивист
«Ростелеком» совместно с Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири будет вести работу по переходу предприятий региона к цифровой экономике
Сергей Сокол: Жители прибайкальской территории находятся в сложной ситуации
Стартовал прием документов от кандидатов в депутаты Молодежного парламента при ЗакСобрании Иркутской области
СК проверит причины неисправности самолета рейса «Иркутск-Пхукет»
МЧС предупреждает: в Иркутской области 23 января ожидается усиление ветра и метели
Жгли мусор в бочке: стали известны причины пожара на бывшем рыбзаводе в Хужире
Двое пьяных мужчин ограбили квартиру в Ангарске с помощью бревна
Иркутянин покорил самый высокий вулкан Антарктиды
На закрытом пункте приема древесины изъяли 1278 кубометров леса в Иркутской области
38 ледовых переправ открыли в Иркутской области