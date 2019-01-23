СЕГОДНЯ 11:03 2019-01-23T11:03:54+03:00

Пожар на улице Безбокова в Иркутске: спасли 16 человек. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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В пожарную службу Иркутска поступил звонок, очевидцы рассказали, что на улице Безбокова горит девятиэтажный дом. По тревоге были подняты 24 спасатели и 6 единиц техники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/687703" frameborder="0"></iframe> Пожар на улице Безбокова в Иркутске.Видео: группа ДТП38RUS.Предоставлено "КП"

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что огонь охватил подъезд с 6-го по 9-ый этаж. Пламя уже начинало подходить к чердаку. Спасатели смогли вывести 16 жильцов задымленного дома.

- Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Предварительная причина пожара короткое замыкание.

По основной версии, огонь вспыхнул после замыкания электрощитов с 6-го по 9-ый этажи. Место происшествия изучают инспекторы пожарного надзора.

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