2019-01-23T11:03:54+03:00
Происшествия

Пожар на улице Безбокова в Иркутске: спасли 16 человек

Пострадавших нет [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Пожар на улице Безбокова в Иркутске: спасли 16 человек.Пожар на улице Безбокова в Иркутске: спасли 16 человек.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В пожарную службу Иркутска поступил звонок, очевидцы рассказали, что на улице Безбокова горит девятиэтажный дом. По тревоге были подняты 24 спасатели и 6 единиц техники.

Пожар на улице Безбокова в Иркутске.Видео: группа ДТП38RUS.Предоставлено "КП"

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что огонь охватил подъезд с 6-го по 9-ый этаж. Пламя уже начинало подходить к чердаку. Спасатели смогли вывести 16 жильцов задымленного дома.

- Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Предварительная причина пожара короткое замыкание.

По основной версии, огонь вспыхнул после замыкания электрощитов с 6-го по 9-ый этажи. Место происшествия изучают инспекторы пожарного надзора.

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