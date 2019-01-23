Лучшая хоккеистка мира иркутянка Татьяна Гуринчик уехала играть в Швецию

СЕГОДНЯ 14:40 2019-01-23T14:40:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Иркутянка Татьяна Гуринчик, которая считается лучшей хоккеисткой мира последних десяти лет продолжит свою карьеру в Швеции. 35-летняя сибирячка, выступавшая за иркутский «Рекорд», подписала контракт со шведским клубом Скутшер». Соглашение рассчитано до 31 марта 2019 года, то есть до конца нынешнего сезона.

- Татьяна уже успела дебютировать в форме скандинавского клуба, - сообщили в пресс-службе федерации хоккея с мячом России. - 19 января, в пригороде Стокгольма на арене Bergshamra ее команда проиграла местному АИКу — 1:4. Единственным голом в составе «Скутшера» отметилась давний партнёр Гуринчик по сборной России и «Рекорду» — Ольга Родионова. Кстати, в этом сезоне «Скутшер» идёт третьим в чемпионате Швеции, уступая АИКу лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.

Добавим, что Татьяна Гуринчик в 2014 году становилась чемпионкой мира в составе сборной России. При этом национальную команду иркутянка выводила на лед с капитанской повязкой. Кроме этого, в активе нападающей — 8 серебряных наград, а также 4 Кубка мира, выигранных в составе «Рекорда». 2 июня 2017 года Татьяна впервые стала мамой.