Прогноз погоды в Иркутске: 24 января днем -5 градусов

СЕГОДНЯ 16:04 2019-01-23T16:04:43+03:00

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В Иркутске в четверг, 24 января, по прогнозу синоптиков, будет переменная облачность. Осадков не ожидается, утром туман. Ветер ночью будет переменный до 5 м/с, днём станет юго-восточным со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -18,-20, днём столбики уличных термометров покажут -3,-5.

- По области - переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, утром при прояснении туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер в Приангарье будет юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, ночью в северных районах порывы до 13 м/с.

Температура по Иркутской области ночью ожидается -17,-22, в пониженных формах рельефа -27,-32 градуса. Днём 24 января будет -2,-7, при облачной погоде -12,-17.