2019-01-23T16:59:58+03:00
Происшествия

Неизвестные ограбили умершую пенсионерку в Иркутской области

С ее счета сняли более 30 тысяч рублей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Неизвестные ограбили умершую пенсионерку в Иркутской области.Неизвестные ограбили умершую пенсионерку в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Пожилую жительницу Шелехова в состоянии комы доставили в больницу. Не приходя в сознание, пожилая женщина скончалась. Оказалось, что незадолго до ее смерти неизвестные похитили деньги с ее банковского счета.

Шелеховские прокуроры выяснили, что документы пенсионерки врачи передали ее сиделке, которая ухаживала за ней. Вот только ни в пенсионный фонд ни в ЗАГС они не дошли. Поэтому на счет пожилой женщины продолжалась выплата пенсии.

- Незадолго до смерти со счета сняли более 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Материалы проверки переданы в полицию.

Сыщики уже возбудили уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.

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