Неизвестные ограбили умершую пенсионерку в Иркутской области

СЕГОДНЯ 16:59 2019-01-23T16:59:58+03:00

С ее счета сняли более 30 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Пожилую жительницу Шелехова в состоянии комы доставили в больницу. Не приходя в сознание, пожилая женщина скончалась. Оказалось, что незадолго до ее смерти неизвестные похитили деньги с ее банковского счета.

Шелеховские прокуроры выяснили, что документы пенсионерки врачи передали ее сиделке, которая ухаживала за ней. Вот только ни в пенсионный фонд ни в ЗАГС они не дошли. Поэтому на счет пожилой женщины продолжалась выплата пенсии.

- Незадолго до смерти со счета сняли более 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Материалы проверки переданы в полицию.

Сыщики уже возбудили уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ангарский бизнесмен, срубивший 23 дерева, заплатит 422 тысячи рублей. Суд удовлетворил иск местной администрации. Подробнее.

Двое пьяных мужчин ограбили квартиру в Ангарске с помощью бревна. Они похитили телевизор стоимостью 15 тысяч рублей. Подробнее.