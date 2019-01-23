СЕГОДНЯ 18:08 2019-01-23T18:08:00+03:00

Два новых сквера создадут для жителей Иркутска. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

Их планируют открыть в 2020-2021 годах

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Администрация Иркутска пригласила жителей города принять участие в обсуждении новых городских проектов. В районе улице Терешковой, Пушкина, Клары Цеткин и Гоголя собираются разбить два новых сквера.

Жители близлежащих домов, молодые архитекторы и представители мэрии совместными усилиями разработали концепты будущих мест отдыха. Так, были предложены места для выгула собак, спортивные площадки и общественный туалет.

- Необходимо было предусмотреть ограждение территории, освещение и видеонаблюдение, соблюдая имеющуюся сеть тропинок, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Новые общественные пространства должны быть доступны и маломобильным иркутянам.

Идеи разработанные участниками встречи уже переданы проектировщикам. Итоговые проекты также будут обсуждаться с жителями города. Планируется, что новые скверы откроют в 2020-2021 годах.