СЕГОДНЯ 18:34 2019-01-23T18:34:32+03:00

Это ради детей: экс-начальница почтового отделения в Иркутской области воровала из кассы, чтобы купить подарки. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Ее приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно

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Бывшая начальница почтового отделения села Савватеека пользуясь служебным положением присваивала деньги из кассы учреждения. 32-летняя женщина воспитывающая двоих детей воровала, чтобы купить продукты и новогодние подарки.

В селе Савватеевка руководитель почтового отделения на протяжении трех месяцев подделывала финансовые отчеты, чтобы скрыть недостачу денег, которые она забирала себе. Всего она похитила 42 тысячи рублей. Во время следствия она рассказала сыщикам, что потратила их на покупку новогодних подарков и на продукты к праздничному столу.

- Ее приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. - Кроме этого ей назначен испытательный срок в 2 года.

Бывшую начальницу почтового отделения также обязали возместить причиненный ущерб.

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