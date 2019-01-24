СЕГОДНЯ 03:56 2019-01-24T04:21:03+03:00

Генпрокурор России утвердил еще одно обвинение по делу о сбыте «Боярышника» в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Дело о «Боярышнике» до сих пор вызывает жуткие воспоминания у иркутян. Напомним, в декабре 2016 буквально за два дня в Иркутске умерли 70 человек, выпив эту настойку. После этого случая в стране ввели запрет на продажу непищевой алкогольной продукции.

За эти годы заведено уже не одно дело о продаже запрещенной продукции и о продаже продукции с ненадлежащим составом. Накануне Генеральный прокурор России утвердил еще одно обвинительное заключение 43-летнему иркутянину.

- Установлено, что в декабре 2016 года двое жителей Иркутска, не имея сопроводительных документов, сертификатов и деклараций, удостоверяющих легальность производства, оборота и качества товара - спиртосодержащей продукции, перевезли и сбыли одному из предпринимателей города не менее 1 937 пластиковых бутылок с концентратом для принятия ванн «боярышник», содержащих ядовитый метиловый спирт, - сообщает сайт Генеральной Прокуратуры РФ. - Опасный для жизни и здоровья товар был изъят сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело вскоре направят в Ленинский районный суд Иркутска. «Партнера по бизнесу» подсудимого уже приговорили в сентябре 2018 года к 2 годам 7 месяцам лишения свободы, а также выплате штрафа в размере двухсот тысяч рублей.

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