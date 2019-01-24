ХК «Ермак» из Ангарска уступил «Ижстали» - 0:1

СЕГОДНЯ 04:12 2019-01-24T04:13:49+03:00

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Хоккеисты клуба «Ермак» проиграли ижевской «Ижстали». Счет 0:1. Игра проходила в Ижевске. Единственная шайба была забита «под занавес».

- Первый период прошел скоротечно и почти без голевых моментов, - сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь». - Не принес голов и второй период. «Ермак» во втором периоде атаковал остро, но так и не смог пробить вратаря сталеваров Савелия Кононова.

Казалось, когда овертайма уже не избежать, одна из последних контратак ижевчан увенчалась успехом. На последних секундах встречи. Автор коварного и точного броска Василий Хабаров.