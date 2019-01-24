В Иркутской области пройдет финал IX зимней Спартакиады учащихся России по санному спорту

СЕГОДНЯ 04:39 2019-01-24T04:41:34+03:00

Саночники Приангарья успешно выступают и на международных стартах, надеемся и здесь у наших будет много побед. Фото: Минспорта Иркутской области

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На санной трассе в Братске пройдут финальные соревнования IX зимней Спартакиады учащихся России по санному спорту. Приедут около сотни юношей и девушек 16-17 лет, имеющие спортивную квалификацию не ниже третьего спортивного разряда. География участников обширна: ждем саночников из Москвы, Иркутской, Московской, Кемеровской областей, Красноярского и Пермского краев. Соревнования стартуют через месяц, намечены на 23-28 февраля. Но заезд спортсменам можно начинать с 16 февраля, отмечают организаторы. Им предоставят неделю тренировок перед серьезным стартом.

- Мы впервые принимаем финальные соревнования по санному спорту зимней Спартакиады учащихся России, - отметила пресс-службе Минспорта региона директор областной спортивной школы олимпийского резерва Александра Зубкова Жанна Лукашева. – В состав команды Иркутской области войдут сильнейшие воспитанники нашей школы.

Выступать спортсмены будут по следующим дисциплинам: одноместные и двухместные сани, командные спортивные соревнования.

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