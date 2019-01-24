Вечер памяти директора Театра пилигримов Владимира Соколова пройдет в Иркутске

СЕГОДНЯ 05:13 2019-01-24T05:21:00+03:00

Талантливый режиссер ушел из жизни в прошлом году

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Завтра, 25 января, на сцене Театра юного зрителя в Иркутске будут вспоминать художественного руководителя и директора Иркутского областного театра-студии «Театр пилигримов» Владимира Соколова. Композитор, актер, режиссер – все это Владимир Соколов. Каждый, кто знал его, видел, как предан он искусству. Вечер в его честь будет носить название «Не верьте в мою немоту». Начало в 18.30.

Напомним, талантливый иркутянин ушел из жизни 17 декабря 2018 года после тяжелой болезни.

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