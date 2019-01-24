2019-01-24T06:12:37+03:00
Происшествия

Приморский аферист продал иркутянину несуществующие запчасти для «Toyota Land Cruiser»

Получив деньги, мошенник перестал выходить на свзять
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Приморский аферист продал иркутянину несуществующие запчасти для «Toyota Land Cruiser».Приморский аферист продал иркутянину несуществующие запчасти для «Toyota Land Cruiser».Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Жулики продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На очередную уловку афериста попался житель Иркутска. Мужчина хотел купить новые запчасти для своего внедорожника «Toyota Land Cruiser Prado», но в итоге остался без денег и без деталей.

В сети Интернет на одном из популярных сайтов посвященных купле-продаже, иркутянин увидел объявление о том, что житель Приморского края продает необходимые ему запчасти по привлекательной цене. Договорившись о сделке, продавец попросил сибиряка перевести ему 42 тысячи рублей в качестве предоплаты. После того как деньги поступили на счет, аферист заблокировал свой телефон и электронную почту. Полицейские смогли установить личность жулика и задержать его.

-Им оказался житель поселка Лучегорск, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. – Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Во время следствия, мужчина признал свою вину и вернул обманутому иркутянину похищенные деньги. После утверждения обвинительного заключения дело будет передано в суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Синюшиной Горы отказываются подписывать протокол публичных слушаний по строительству тубдиспансера в Иркутске
Внимание, розыск: в Иркутске ищут молодую пару, которая украла планшет
Вечер памяти директора Театра пилигримов Владимира Соколова пройдет в Иркутске
В Иркутской области пройдет финал IX зимней Спартакиады учащихся России по санному спорту
ХК «Ермак» из Ангарска уступил «Ижстали» - 0:1
Генпрокурор России утвердил еще одно обвинение по делу о сбыте «Боярышника» в Иркутске
Это ради детей: экс-начальница почтового отделения в Иркутской области воровала из кассы, чтобы купить подарки
Два новых сквера создадут для жителей Иркутска
Неизвестные ограбили умершую пенсионерку в Иркутской области
Прогноз погоды в Иркутске: 24 января днем -5 градусов
Лучшая хоккеистка мира иркутянка Татьяна Гуринчик уехала играть в Швецию
Пожар на улице Безбокова в Иркутске: спасли 16 человек
Ангарский бизнесмен, срубивший 23 дерева, заплатит 422 тысячи рублей
800 км вдоль Байкала: швейцарский экстремал планирует устроить заплыв в защиту природы