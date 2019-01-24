Приморский аферист продал иркутянину несуществующие запчасти для «Toyota Land Cruiser»
Жулики продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На очередную уловку афериста попался житель Иркутска. Мужчина хотел купить новые запчасти для своего внедорожника «Toyota Land Cruiser Prado», но в итоге остался без денег и без деталей.
В сети Интернет на одном из популярных сайтов посвященных купле-продаже, иркутянин увидел объявление о том, что житель Приморского края продает необходимые ему запчасти по привлекательной цене. Договорившись о сделке, продавец попросил сибиряка перевести ему 42 тысячи рублей в качестве предоплаты. После того как деньги поступили на счет, аферист заблокировал свой телефон и электронную почту. Полицейские смогли установить личность жулика и задержать его.
-Им оказался житель поселка Лучегорск, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. – Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Во время следствия, мужчина признал свою вину и вернул обманутому иркутянину похищенные деньги. После утверждения обвинительного заключения дело будет передано в суд.