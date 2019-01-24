Приморский аферист продал иркутянину несуществующие запчасти для «Toyota Land Cruiser»

СЕГОДНЯ 06:12 2019-01-24T06:12:37+03:00

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Жулики продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На очередную уловку афериста попался житель Иркутска. Мужчина хотел купить новые запчасти для своего внедорожника «Toyota Land Cruiser Prado», но в итоге остался без денег и без деталей.

В сети Интернет на одном из популярных сайтов посвященных купле-продаже, иркутянин увидел объявление о том, что житель Приморского края продает необходимые ему запчасти по привлекательной цене. Договорившись о сделке, продавец попросил сибиряка перевести ему 42 тысячи рублей в качестве предоплаты. После того как деньги поступили на счет, аферист заблокировал свой телефон и электронную почту. Полицейские смогли установить личность жулика и задержать его.

-Им оказался житель поселка Лучегорск, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. – Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Во время следствия, мужчина признал свою вину и вернул обманутому иркутянину похищенные деньги. После утверждения обвинительного заключения дело будет передано в суд.