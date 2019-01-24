СЕГОДНЯ 07:10 2019-01-24T07:10:58+03:00

Внимание, розыск: в Иркутске ищут молодую пару, которая украла планшет. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Полицейские разыскивают двух молодых иркутян, похитивших планшет в одном из местных супермаркетов электроники. Парень и девушка ушли из магазина, прихватив с собой девайс. Но они не учли, что их лица запечатлели камеры наблюдения.

В один из торговых центров на Верхней Набережной Иркутска вошли молодые люди, побродив по рядам с техникой, ребята приглядели себе планшет стоимостью 10 тысяч рублей.

- Опрошены возможные свидетели и очевидцы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Изъяты записи камер видеонаблюдения.

Сыщики призывают подозреваемых явиться добровольно. Всех, кто что-либо знает о личности разыскиваемых, просят обращаться в ближайший отдел полиции.

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