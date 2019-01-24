2019-01-24T07:35:05+03:00
Общество

Жители Синюшиной Горы отказываются подписывать протокол публичных слушаний по строительству тубдиспансера в Иркутске

Вопрос – на контроле депутатов областного парламента
Яна ЛИСИНА
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Общественные слушания в поддержку строительства противотуберкулезного диспансера в микрорайоне Синюшина Гора проходили в ноябре 2018 года, участие в них приняли 569 человек. В соответствии с процедурой были выбраны 12 представителей общественности, которые должны подписать протокол после проведения слушаний, однако 5 человек отказываются подписывать документ.

Без подписания протокола невозможно прохождение экологической экспертизы, которая необходима для получения разрешения на строительство. Этот вопрос накануне рассмотрели на заседании комитета по законодательству о здравоохранении и социальной защите Законодательного Собрания региона.

- Голосование проводилось простым поднятием рук, вход на слушания был свободным, то есть налицо нарушения, - утверждает жительница Синюшиной Горы Юлия Малых.

Председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов рассказал, что в январе комитет провел выездное совещание, депутаты осмотрели площадку, корпуса действующей больницы, встретились с жителями микрорайона Синюшина Гора. В комитет регионального парламента передано обращение иркутян, подписи под которым поставили 15 тыс. человек, с просьбой о переносе тубдиспансера в другое место. Есть и проблема отсутствия подъездных путей к медучреждению, а также нарушения целостности ограждения больницы, в которой проходят лечение люди с социально значимым заболеванием.

Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко также ответил на несколько вопросов. В частности, пояснил, что в черте города подходящих участков с соответствующим назначением нет, поэтому для строительства тубдиспансера выбран участок на Синюшиной Горе. Рассматривались варианты в Иркутском районе, однако там проблематично провести коммунальные сети, кроме того, больным неудобно добираться до медучреждения. Также министр подчеркнул, что уровень заболеваемости и смертности от туберкулеза в Иркутской области намного выше среднероссийского. И новая больница на 600 коек полностью покроет существующую потребность.

Комитет ЗакСобрания вернется к обсуждению вопроса после того, как подрядчик завершит проектно-сметную документацию. Строительные работы на площадке планируется начать в сентябре 2019 года.

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