2019-01-24T08:06:45+03:00
Происшествия

Самогонный аппарат взорвался в квартире у жителя Иркутска

Любитель домашнего самогона получил незначительные травмы
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Самогонный аппарат взорвался в квартире у жителя Иркутска. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.Самогонный аппарат взорвался в квартире у жителя Иркутска. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
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Громкий хлопок утром, 24 января, в одной из квартир на первом этаже напугал жителей дома на улице Розы Люксембург, 148 в Иркутске. Выйдя на улицу, соседи увидели, что в той самой квартире вылетели окна. Пожара при этом не было, несмотря на это жильцы вызвали спасателей.

Прибывшие на место специалисты сразу выяснили все подробности инцидента. Оказалось, что хозяин жилища с самого утра варил на кухне домашний самогон. В какой-то момент произошла разгерметизация емкости и раздался хлопок.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, любитель домашнего самогона получил незначительные травмы. Его жизни ничего не угрожает.

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