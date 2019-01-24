СЕГОДНЯ 08:06 2019-01-24T08:06:45+03:00

Самогонный аппарат взорвался в квартире у жителя Иркутска. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

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Громкий хлопок утром, 24 января, в одной из квартир на первом этаже напугал жителей дома на улице Розы Люксембург, 148 в Иркутске. Выйдя на улицу, соседи увидели, что в той самой квартире вылетели окна. Пожара при этом не было, несмотря на это жильцы вызвали спасателей.

Прибывшие на место специалисты сразу выяснили все подробности инцидента. Оказалось, что хозяин жилища с самого утра варил на кухне домашний самогон. В какой-то момент произошла разгерметизация емкости и раздался хлопок.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, любитель домашнего самогона получил незначительные травмы. Его жизни ничего не угрожает.

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