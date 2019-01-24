2019-01-24T09:48:28+03:00
Происшествия

Пожар на улице Первомайская в Иркутске: спасли двух человек

Женщину, надышавшуюся угарным газом с отравлением доставили в больницу
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Пожар на улице Первомайская в Иркутске: спасли двух человек.Пожар на улице Первомайская в Иркутске: спасли двух человек.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Изменить размер текста:

В пожарную службу Иркутска поступил звонок, очевидец рассказал, что горит частный дом на улице Первомайска. По его словам внутри могут находиться люди. Прибывшие по тревоге спасатели обнаружили, что уже полыхала веранда деревянного дома, огонь стремительно перемещался на крышу.

Пожарные сквозь окна увидели силуэты людей, потерявших ориентацию в дыму. Спасатели вынесли из горящего дома женщину-инвалида, которая не могла ходить. А затем и ее сына. И оказали им первую помощь.

- Бригада медиков осмотрела пострадавших, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Женщину, надышавшуюся угарным газом, с отравлением доставили в больницу. Ее сыну помощь врачей не потребовалась.

Пожарные смогли отстоять дом, но вот веранда выгорела почти полностью. По предварительной версии, причиной случившегося стало короткое замыкание проводки. Место происшествия изучают инспекторы пожарного надзора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар на улице Подгорная: 7 детей и мужчину вывели полицейские из горящего дома в Иркутске. Пострадавших нет. Подробности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутаты ЗакСобрания Иркутской области инициируют поправки в законодательство о бесплатном питании школьников
Самогонный аппарат взорвался в квартире у жителя Иркутска
Жители Синюшиной Горы отказываются подписывать протокол публичных слушаний по строительству тубдиспансера в Иркутске
Внимание, розыск: в Иркутске ищут молодую пару, которая украла планшет
Приморский аферист продал иркутянину несуществующие запчасти для «Toyota Land Cruiser»
Вечер памяти директора Театра пилигримов Владимира Соколова пройдет в Иркутске
В Иркутской области пройдет финал IX зимней Спартакиады учащихся России по санному спорту
ХК «Ермак» из Ангарска уступил «Ижстали» - 0:1
Генпрокурор России утвердил еще одно обвинение по делу о сбыте «Боярышника» в Иркутске
Это ради детей: экс-начальница почтового отделения в Иркутской области воровала из кассы, чтобы купить подарки
Два новых сквера создадут для жителей Иркутска
Неизвестные ограбили умершую пенсионерку в Иркутской области
Прогноз погоды в Иркутске: 24 января днем -5 градусов
Лучшая хоккеистка мира иркутянка Татьяна Гуринчик уехала играть в Швецию
Пожар на улице Безбокова в Иркутске: спасли 16 человек
Ангарский бизнесмен, срубивший 23 дерева, заплатит 422 тысячи рублей
800 км вдоль Байкала: швейцарский экстремал планирует устроить заплыв в защиту природы