СЕГОДНЯ 09:48 2019-01-24T09:48:28+03:00

Пожар на улице Первомайская в Иркутске: спасли двух человек. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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В пожарную службу Иркутска поступил звонок, очевидец рассказал, что горит частный дом на улице Первомайска. По его словам внутри могут находиться люди. Прибывшие по тревоге спасатели обнаружили, что уже полыхала веранда деревянного дома, огонь стремительно перемещался на крышу.

Пожарные сквозь окна увидели силуэты людей, потерявших ориентацию в дыму. Спасатели вынесли из горящего дома женщину-инвалида, которая не могла ходить. А затем и ее сына. И оказали им первую помощь.

- Бригада медиков осмотрела пострадавших, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Женщину, надышавшуюся угарным газом, с отравлением доставили в больницу. Ее сыну помощь врачей не потребовалась.

Пожарные смогли отстоять дом, но вот веранда выгорела почти полностью. По предварительной версии, причиной случившегося стало короткое замыкание проводки. Место происшествия изучают инспекторы пожарного надзора.

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