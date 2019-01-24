2019-01-24T12:55:50+03:00
Происшествия

Педофила, надругавшегося над 5-летней падчерицей, осудили в Иркутской области

Его приговорили к 13 годам лишения свободы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Педофила, надругавшегося над 5-летней падчерицей, осудили в Иркутской области.Педофила, надругавшегося над 5-летней падчерицей, осудили в Иркутской области.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В полицию Заларинского района обратилась местная жительница, взволнованная женщина рассказала полицейским, что ее 5-летняя дочь стала жертвой домогательств. Мать девочки с ужасом узнала, что ее 22-летний молодой человек, с которым они вместе живут, надругался над ребенком. Полицейские сразу же отправились за насильником и задержали его.

- В ходе расследования мужчина частично признал свою вину, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Собранных сыщиками улик было достаточно для вынесения обвинительного приговора.

По решению суда, 22 летний житель Заларинского района получил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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