Педофила, надругавшегося над 5-летней падчерицей, осудили в Иркутской области
В полицию Заларинского района обратилась местная жительница, взволнованная женщина рассказала полицейским, что ее 5-летняя дочь стала жертвой домогательств. Мать девочки с ужасом узнала, что ее 22-летний молодой человек, с которым они вместе живут, надругался над ребенком. Полицейские сразу же отправились за насильником и задержали его.
- В ходе расследования мужчина частично признал свою вину, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Собранных сыщиками улик было достаточно для вынесения обвинительного приговора.
По решению суда, 22 летний житель Заларинского района получил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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