Пожар на улице Байкальская в Иркутске: 45 человек успели покинуть здание
В пожарную службу Иркутска поступил звонок, очевидцы сообщили, что горит офисное здание на улице Байкальская. По тревоге было поднято 12 спасателей и 3 единицы техники. К моменту прибытия пожарных из окон шел густой черный дым. 45 человек смогли самостоятельно выбраться из задымленных помещений.
Пожар на улице Байкальская в Иркутске.Видео: группа ДТП ИРКПредоставлено "КП"
Огнем была уничтожена оргтехника и мебель на площади 12 квадратных метров.
- Предварительная причина случившегося, короткое замыкание проводки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Погибших и пострадавших нет.
Место происшествия изучают инспекторы и дознаватели пожарного надзора. Они опрашивают свидетелей произошедшего.
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