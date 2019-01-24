2019-01-24T14:47:06+03:00
Происшествия

Пожар на улице Байкальская в Иркутске: 45 человек успели покинуть здание

Пострадавших нет [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Пожар на улице Байкальская в Иркутске: 45 человек успели покинуть здание. Фото: группа ДТП ИРК.Пожар на улице Байкальская в Иркутске: 45 человек успели покинуть здание. Фото: группа ДТП ИРК.
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В пожарную службу Иркутска поступил звонок, очевидцы сообщили, что горит офисное здание на улице Байкальская. По тревоге было поднято 12 спасателей и 3 единицы техники. К моменту прибытия пожарных из окон шел густой черный дым. 45 человек смогли самостоятельно выбраться из задымленных помещений.

Пожар на улице Байкальская в Иркутске.Видео: группа ДТП ИРКПредоставлено "КП"

Огнем была уничтожена оргтехника и мебель на площади 12 квадратных метров.

- Предварительная причина случившегося, короткое замыкание проводки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Погибших и пострадавших нет.

Место происшествия изучают инспекторы и дознаватели пожарного надзора. Они опрашивают свидетелей произошедшего.

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