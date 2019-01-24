СЕГОДНЯ 14:47 2019-01-24T14:47:06+03:00

Пожар на улице Байкальская в Иркутске: 45 человек успели покинуть здание. Фото: группа ДТП ИРК.

Изменить размер текста: A A

В пожарную службу Иркутска поступил звонок, очевидцы сообщили, что горит офисное здание на улице Байкальская. По тревоге было поднято 12 спасателей и 3 единицы техники. К моменту прибытия пожарных из окон шел густой черный дым. 45 человек смогли самостоятельно выбраться из задымленных помещений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/687993" frameborder="0"></iframe> Пожар на улице Байкальская в Иркутске.Видео: группа ДТП ИРКПредоставлено "КП"

Огнем была уничтожена оргтехника и мебель на площади 12 квадратных метров.

- Предварительная причина случившегося, короткое замыкание проводки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Погибших и пострадавших нет.

Место происшествия изучают инспекторы и дознаватели пожарного надзора. Они опрашивают свидетелей произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар на улице Первомайская в Иркутске: спасли двух человек. Женщину, надышавшуюся угарным газом с отравлением доставили в больницу. Подробнее.

Пожар на улице Подгорная: 7 детей и мужчину вывели полицейские из горящего дома в Иркутске. Пострадавших нет. Подробнее.