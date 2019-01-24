Налетчики-рецидивисты за один день ограбили кафе и таксиста в Иркутске

СЕГОДНЯ 15:23 2019-01-24T15:44:36+03:00

Налетчики-рецидивисты за один день ограбили кафе и таксиста в Иркутска. Фото: пресс-служба Росгвардии по Иркутской области.

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Двое жителей Иркутска совершили два ограбления за один день. Напав на шофера такси, 24-летний парень и его 19-летний знакомый, нагрянули в одно из городских кафе, где угрожая осколком бутылки, пытались похитить деньги из кассы.

На пульт вневедомственной охраны поступил сигнал о том, что на улице Байкальская совершено нападение на кафе. Прибывшие патрульные опросили персонал заведения и составили ориентировку на налетчиков.

- Их удалось задержать неподалеку от места ограбления, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Иркутской области. – Оказалось, что для молодых людей это уже второе нападение за день.

Водитель такси опознал своих обидчиков, которые сначала избили его, а затем похитили личные вещи, банковскую карту и деньги. Полицейские уже возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

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