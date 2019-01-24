2019-01-24T15:44:36+03:00
Происшествия

Налетчики-рецидивисты за один день ограбили кафе и таксиста в Иркутске

Возбуждено уголовное дело
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Налетчики-рецидивисты за один день ограбили кафе и таксиста в Иркутска. Фото: пресс-служба Росгвардии по Иркутской области.Налетчики-рецидивисты за один день ограбили кафе и таксиста в Иркутска. Фото: пресс-служба Росгвардии по Иркутской области.
Изменить размер текста:

Двое жителей Иркутска совершили два ограбления за один день. Напав на шофера такси, 24-летний парень и его 19-летний знакомый, нагрянули в одно из городских кафе, где угрожая осколком бутылки, пытались похитить деньги из кассы.

На пульт вневедомственной охраны поступил сигнал о том, что на улице Байкальская совершено нападение на кафе. Прибывшие патрульные опросили персонал заведения и составили ориентировку на налетчиков.

- Их удалось задержать неподалеку от места ограбления, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Иркутской области. – Оказалось, что для молодых людей это уже второе нападение за день.

Водитель такси опознал своих обидчиков, которые сначала избили его, а затем похитили личные вещи, банковскую карту и деньги. Полицейские уже возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Приморский аферист продал иркутянину несуществующие запчасти для «Toyota Land Cruiser». Получив деньги, мошенник перестал выходить на свзять. Подробнее.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прогноз погоды в Иркутске: 25 января в городе -8
Пожар на улице Байкальская в Иркутске: 45 человек успели покинуть здание
Педофила, надругавшегося над 5-летней падчерицей, осудили в Иркутской области
Пожар на улице Первомайская в Иркутске: спасли двух человек
Депутаты ЗакСобрания Иркутской области инициируют поправки в законодательство о бесплатном питании школьников
Самогонный аппарат взорвался в квартире у жителя Иркутска
Жители Синюшиной Горы отказываются подписывать протокол публичных слушаний по строительству тубдиспансера в Иркутске
Внимание, розыск: в Иркутске ищут молодую пару, которая украла планшет
Приморский аферист продал иркутянину несуществующие запчасти для «Toyota Land Cruiser»
Вечер памяти директора Театра пилигримов Владимира Соколова пройдет в Иркутске
В Иркутской области пройдет финал IX зимней Спартакиады учащихся России по санному спорту
ХК «Ермак» из Ангарска уступил «Ижстали» - 0:1
Генпрокурор России утвердил еще одно обвинение по делу о сбыте «Боярышника» в Иркутске
Это ради детей: экс-начальница почтового отделения в Иркутской области воровала из кассы, чтобы купить подарки
Два новых сквера создадут для жителей Иркутска
Неизвестные ограбили умершую пенсионерку в Иркутской области
Прогноз погоды в Иркутске: 24 января днем -5 градусов
Лучшая хоккеистка мира иркутянка Татьяна Гуринчик уехала играть в Швецию
Пожар на улице Безбокова в Иркутске: спасли 16 человек
Ангарский бизнесмен, срубивший 23 дерева, заплатит 422 тысячи рублей
800 км вдоль Байкала: швейцарский экстремал планирует устроить заплыв в защиту природы