2019-01-24T16:02:19+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 25 января в городе -8

По области – небольшой снег
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Прогноз погоды в Иркутске: 25 января в городе -8Прогноз погоды в Иркутске: 25 января в городе -8Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Иркутске 25 января будет тепло, но немного ветряно. Так, по прогнозам синоптиков в эту пятницу - переменная облачность, без осадков. Ветер подует юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет около -15°, днём столбики уличных термометров покажут -6,-8 градусов.

- По области - переменная облачность, в западных и северных районах местами небольшой снег, в южных, центральных и верхнеленских районах без осадков, утром при прояснении туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер 25 января будет дуть юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с.

Температура в Приангарье ночью -15,-20, в пониженных формах рельефа -25,-30. Днем ожидается -4,-9, при облачной погоде -14,-19 градусов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Налетчики-рецидивисты за один день ограбили кафе и таксиста в Иркутске
Пожар на улице Байкальская в Иркутске: 45 человек успели покинуть здание
Педофила, надругавшегося над 5-летней падчерицей, осудили в Иркутской области
Пожар на улице Первомайская в Иркутске: спасли двух человек
Депутаты ЗакСобрания Иркутской области инициируют поправки в законодательство о бесплатном питании школьников
Самогонный аппарат взорвался в квартире у жителя Иркутска
Жители Синюшиной Горы отказываются подписывать протокол публичных слушаний по строительству тубдиспансера в Иркутске
Внимание, розыск: в Иркутске ищут молодую пару, которая украла планшет
Приморский аферист продал иркутянину несуществующие запчасти для «Toyota Land Cruiser»
Вечер памяти директора Театра пилигримов Владимира Соколова пройдет в Иркутске
В Иркутской области пройдет финал IX зимней Спартакиады учащихся России по санному спорту
ХК «Ермак» из Ангарска уступил «Ижстали» - 0:1
Генпрокурор России утвердил еще одно обвинение по делу о сбыте «Боярышника» в Иркутске
Это ради детей: экс-начальница почтового отделения в Иркутской области воровала из кассы, чтобы купить подарки
Два новых сквера создадут для жителей Иркутска
Неизвестные ограбили умершую пенсионерку в Иркутской области
Прогноз погоды в Иркутске: 24 января днем -5 градусов
Лучшая хоккеистка мира иркутянка Татьяна Гуринчик уехала играть в Швецию
Пожар на улице Безбокова в Иркутске: спасли 16 человек
Ангарский бизнесмен, срубивший 23 дерева, заплатит 422 тысячи рублей
800 км вдоль Байкала: швейцарский экстремал планирует устроить заплыв в защиту природы