Прогноз погоды в Иркутске: 25 января в городе -8

СЕГОДНЯ 16:02 2019-01-24T16:02:19+03:00

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В Иркутске 25 января будет тепло, но немного ветряно. Так, по прогнозам синоптиков в эту пятницу - переменная облачность, без осадков. Ветер подует юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет около -15°, днём столбики уличных термометров покажут -6,-8 градусов.

- По области - переменная облачность, в западных и северных районах местами небольшой снег, в южных, центральных и верхнеленских районах без осадков, утром при прояснении туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер 25 января будет дуть юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с.

Температура в Приангарье ночью -15,-20, в пониженных формах рельефа -25,-30. Днем ожидается -4,-9, при облачной погоде -14,-19 градусов.