Meyton Cup: иркутянка Надежда Колода завоевала три медали на международных соревнованиях

СЕГОДНЯ 03:34 2019-01-25T03:34:33+03:00

Она сильна в стрельбе из пневматического оружия

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Международные соревнования по стрельбе из пневматического пистолета Meyton Cup завершились накануне в городе Инсбрук в Австрии. Иркутянка Надежда Колода завоевала на этом турнире три медали.

- Надежда выиграла золотую медаль вместе с Александром Кондрашиным из республики Бурятия в олимпийском упражнении – в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди смешанных команд, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.

В стрельбе на расстояние в 10 метров среди женщин Надежда Колода заняла второе место, уступив Анастасии Шадах из Белгородской области. И бронза также есть у Надежды с Meyton Cup. В этом же упражнении, 10 метров.

Сейчас Надежда снова на международных соревнованиях H&N Cup в Мюнхене в Германии. С ней там еще один спортсмен из Приангарья Артем Черноусов.