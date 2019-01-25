День студента сегодня, 25 января, отмечают в Иркутске
В Иркутске сегодня, 25 января, как и по всей России отмечают День студента или Татьянин день. В столице Приангарья решено было отметить его массовым катанием на коньках. Пройдет оно на острове Конный. Там ждут всех – учеников школ, студентов вузов, выпускников.
Будут выступление творческих номеров, развлекательные игры, дискотека на льду. Куда еще можно податься в этот праздник, где сегодня скидки для студентов и бесплатный вход для Татьян, смотрите здесь: День студента 2019 в Иркутске.
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