День студента сегодня, 25 января, отмечают в Иркутске

СЕГОДНЯ 04:07 2019-01-25T04:07:05+03:00

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В Иркутске сегодня, 25 января, как и по всей России отмечают День студента или Татьянин день. В столице Приангарья решено было отметить его массовым катанием на коньках. Пройдет оно на острове Конный. Там ждут всех – учеников школ, студентов вузов, выпускников.

Будут выступление творческих номеров, развлекательные игры, дискотека на льду. Куда еще можно податься в этот праздник, где сегодня скидки для студентов и бесплатный вход для Татьян, смотрите здесь: День студента 2019 в Иркутске.

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