2019-01-25T04:52:14+03:00
Общество

Иркутяне сами выберут места для благоустройства

Голосование стартует в феврале
Мария КНЯЗЕВА
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Иркутяне сами выберут места для благоустройстваИркутяне сами выберут места для благоустройстваФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске места, которые нужно благоустроить, выберут сами горожане. В начале февраля на сайте администрации города начнется голосование. Оно определит, какие территории войдут в проект в 2020 году. Сибирякам предложат список мест с подробной информацией о них.

- Выразить свою гражданскую позицию могут все жители Иркутска старше 14 лет очным голосованием или с помощью интернета, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. - Для того чтобы проголосовать очно, необходимо прийти в комитеты по управлению округами администрации Иркутска. Интернет голосование будет доступно только для пользователей, авторизованных на портале Госуслуги. Можно будет проголосовать за 2 территории: городского и районного значения.

Иркутяне могут проголосовать как за общегородские места. Такие, как привокзальная площадь железнодорожного вокзала «Иркутск-Пассажирский», Александровский сада, Лисихинский парк и Парк Парижской коммуны. А также за парки и скверы по округам. Например, в Правобережном округе за Немецкий скверик и сквер в районе переулка Мопра,1. И так далее.

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