Прокуратура проверит «сбор денег» со школьников в Усть-Илимске

СЕГОДНЯ 09:54 2019-01-25T09:54:10+03:00

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Сообщения о том, что учеников школы №17 в городе Усть-Илимске не пускали в школу из-за того, что их родители не оплатили проход через турникет, проверит прокуратура Иркутской области.

- Электронная карта является пропуском для турникета, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Дети, у которых она отсутствует, проходят через вахту по спискам.

Несмотря на то, что занятия начались вовремя, прокуратура разберет действия администрации школы.

Напомним, что о случившемся стало известно из социальных сетей, на фотографии размещенной одним из очевидцев, в фойе учебного заведения перед турникетом скопилась толпа учеников. По словам городской администрации, это было связано с техническими работами. Подрядчик, обслуживающий пропускную систему проверял их работоспособность.

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