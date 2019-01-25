Прокуратура проверит «сбор денег» со школьников в Усть-Илимске
Сообщения о том, что учеников школы №17 в городе Усть-Илимске не пускали в школу из-за того, что их родители не оплатили проход через турникет, проверит прокуратура Иркутской области.
- Электронная карта является пропуском для турникета, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Дети, у которых она отсутствует, проходят через вахту по спискам.
Несмотря на то, что занятия начались вовремя, прокуратура разберет действия администрации школы.
Напомним, что о случившемся стало известно из социальных сетей, на фотографии размещенной одним из очевидцев, в фойе учебного заведения перед турникетом скопилась толпа учеников. По словам городской администрации, это было связано с техническими работами. Подрядчик, обслуживающий пропускную систему проверял их работоспособность.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Чиновники объяснили, почему в школе Усть-Илимска с учеников "требовали деньги за вход". Историю о том, что с учеников требовали деньги за вход, раздули. Подробнее.