2019-01-25T11:12:12+03:00
Общество

Более 1000 баллонов с ртутью хранили с нарушениями безопасности в Иркутской области

Возбуждено уголовное дело
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Более 1000 баллонов с ртутью хранили с нарушениями безопасности в Иркутской области.Более 1000 баллонов с ртутью хранили с нарушениями безопасности в Иркутской области.Фото: Асхат БАРДЫНОВ
Изменить размер текста:

В Иркутской области выясняют обстоятельства нарушения хранения опасных веществ. На одном из заводов в промышленной зоне Усолья – Сибирского обнаружили емкости с ртутью.

- Были найдены более 1000 металлических баллонов размерами 40 на 10 см, в которых находилась ртуть, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Опасные вещества хранились с нарушениями безопасности.

Возбуждено уголовное дело. Сыщики устанавливают все обстоятельства случившегося и допрашивают свидетелей. Расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Волна сообщений о минировании школ, больниц и торговых центров прокатилась по Дальнему Востоку и Сибири. Людей массово эвакуируют… и успокаивают. Подробнее.

Прокуратура проверит «сбор денег» со школьников в Усть-Илимске. Поводом для разбирательства стала информация в Интернете. Подробнее.

8-летнюю школьницу из Иркутской области, упавшую в канализационный люк, спасли узбеки-разнорабочие. Девочка упала в шахту с трехметровой высоты. Подробнее.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Движение по улицам Киевская и Грязнова в Иркутске временно закроют 26 января
Заплатила по кредитам: бухгалтер из Братска похитила более 700 тысяч рублей, чтобы отдать долги
На Центральном рынке Иркутска откроют современный фуд-корт
27 организаций эвакуировали в Иркутской области из-за ложного минирования
Прокуратура проверит «сбор денег» со школьников в Усть-Илимске
Правительство Бурятии эвакуировали из-за угрозы минирования
Вор-рецидивист ограбил православный храм в Братске
11 школ Иркутска получили электронные письма о минировании
Иркутяне сами выберут места для благоустройства
День студента сегодня, 25 января, отмечают в Иркутске
Meyton Cup: иркутянка Надежда Колода завоевала три медали на международных соревнованиях
Прогноз погоды в Иркутске: 25 января в городе -8
Налетчики-рецидивисты за один день ограбили кафе и таксиста в Иркутске