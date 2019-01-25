СЕГОДНЯ 11:12 2019-01-25T11:12:12+03:00

Более 1000 баллонов с ртутью хранили с нарушениями безопасности в Иркутской области. Фото: Асхат БАРДЫНОВ

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В Иркутской области выясняют обстоятельства нарушения хранения опасных веществ. На одном из заводов в промышленной зоне Усолья – Сибирского обнаружили емкости с ртутью.

- Были найдены более 1000 металлических баллонов размерами 40 на 10 см, в которых находилась ртуть, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Опасные вещества хранились с нарушениями безопасности.

Возбуждено уголовное дело. Сыщики устанавливают все обстоятельства случившегося и допрашивают свидетелей. Расследование продолжается.

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