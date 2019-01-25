Стаи бездомных собак нападают на жителей микрорайона Березовый под Иркутском

СЕГОДНЯ 13:09 2019-01-25T13:09:07+03:00

Изменить размер текста: A A

- Стая огромных собак, похожих на среднеазиатских овчарок, бродит у нас в микрорайоне Березовом. Вчера возвращалась с работы, так они начали кидаться на меня, порвали сумку с продуктами. А у соседки, знаю, домашнего питомца загрызли. Почему их не отлавливают, - с таким вопросом в редакцию «КП» в Иркутске обратилась жительница микрорайона Березовый.

И вправду, ситуация злободневная, ведь, нападения бродячих собак может привести к плачевному исходу.

- Об этой проблеме мы знаем и принимаем меры, - говорит замглавы администрации поселка Маркова Сергей Соколов (микрорайон Березовый относится к Иркутскому району. - Прим. ред.). - Мы давали объявление на отлов собак. Недавно прошел аукцион, контракт подписан. Скоро начнутся работы по отлову, которые продлятся весь февраль.

Специалисты будут выезжать на точки и забирать абсолютно всех бродячих псов, независимо от того, есть у них хозяин или нет. Не на привязи, без владельца - значит, попадает под отлов. Далее будет устанавливаться, действительно ли четвероногий бездомный. Если нерадивые владельцы животных появятся, то они получат вызов на административную комиссию, где с ними проведут беседу и выпишут штраф. Сколько придется заплатить, будет известно позже.