В 2020 году в Иркутске появится «Александровский сад»
В Иркутске представили новые планы развития инфраструктуры набережной Ангары. Архитекторы и жители Иркутска выступили с предложениями будущего городского пространства на бульваре Гагарина. Срок выполнения работ назначен на 2020 год.
На собрании соучаствующего проектирования поддержали возвращение местности исторического названия – «Александровский сад». По задумке авторов, там появится семейный парк с игровыми площадками и кафе. Также планируется сохранить уже существующую танцевальную площадку.
- На территории будущего сада высадят плодовые деревья и кустарники, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска, - И оборудуют цветочные клумбы.
Поблизости от бульвара Гагарина проложат дорожки для велосипедистов. Отдельно будет сооружена зона для мам с колясками и пешеходов.
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