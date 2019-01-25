СЕГОДНЯ 13:45 2019-01-25T13:45:44+03:00

В 2020 году в Иркутске появится «Александровский сад». Собрании соучаствующего проектирования. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

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В Иркутске представили новые планы развития инфраструктуры набережной Ангары. Архитекторы и жители Иркутска выступили с предложениями будущего городского пространства на бульваре Гагарина. Срок выполнения работ назначен на 2020 год.

На собрании соучаствующего проектирования поддержали возвращение местности исторического названия – «Александровский сад». По задумке авторов, там появится семейный парк с игровыми площадками и кафе. Также планируется сохранить уже существующую танцевальную площадку.

- На территории будущего сада высадят плодовые деревья и кустарники, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска, - И оборудуют цветочные клумбы.

Поблизости от бульвара Гагарина проложат дорожки для велосипедистов. Отдельно будет сооружена зона для мам с колясками и пешеходов.

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