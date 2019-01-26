СЕГОДНЯ 04:33 2019-01-26T04:33:08+03:00

Кубок мира по санному спорту: спортсмены из Братска победили в четвертом этапе. Фото: Министерство спорта Иркутской области.

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Братчани Михаил Карнаухов и Юрий Чирва стали победителями в четвертом этапе Кубка мира по санному спорту среди юниоров. Оба спортсмена являются воспитанниками областной школы олимпийского резерва Александра Зубкова.

Соревнования проодили с 14 по 19 января в Швейцарии.

- Михаил Карнаухов и Юрий Чирва показали лучшее время среди двухместных экипажей и завоевали золотые медали, - сообщили в пресс-службе Министерства спорта Иркутской области.

Отметим, что молодые люди тренеруются у Дмитрия Смирнова. Помимо громкой победы в Швейцарии члены сборной России выиграли золотые медали на первом и втором этапах Кубка мира по санному спорту, которые проходили в американском Парк-Сити среди двухместных экипажей.

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