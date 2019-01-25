ВХЛ: ХК «Ермак» обыграл «Молот-Прикамье» в Перми

СЕГОДНЯ 20:25 2019-01-25T20:25:26+03:00

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Хоккеисты ангарского «Ермака» порадовали своих болельщиков, сумев в очередном матче ВХЛ добиться выездной победы над «Молотом-Прикамье» из Перми со счетом 4:2.

В первом периоде вперед ангарчан вывел точный бросок Павла Фильченкова. Во втором периоде «оранжевые» удвоили преимущество после заброшенной шайбы в исполнении Артема Воробьева. Ну а самым результативным выдался третий отрезок матча. Сначала «Ермак» усилиями Валерия Бочкарева забросили третью шайбу. После этого хозяева размочили счет, но вскоре пропустили четвертую "снаряд" от ангарчанина Андрея Конева. Все на что хватило пермяков до конца матча, это отыграть еще один гол.

Теперь у "Ермака" начинается домашняя серия игр. Следующий матч "оранжевые" проведут 29 января в Ангарске. Соперник – ЦСК ВВС из Самары.