2019-01-25T20:25:26+03:00
Спорт

ВХЛ: ХК «Ермак» обыграл «Молот-Прикамье» в Перми

Ангарчане лидировали весь матч
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
ВХЛ: ХК «Ермак» обыграл «Молот-Прикамье» в Перми. Фото: Татьяна ГЛЮК.ВХЛ: ХК «Ермак» обыграл «Молот-Прикамье» в Перми. Фото: Татьяна ГЛЮК.
Изменить размер текста:

Хоккеисты ангарского «Ермака» порадовали своих болельщиков, сумев в очередном матче ВХЛ добиться выездной победы над «Молотом-Прикамье» из Перми со счетом 4:2.

В первом периоде вперед ангарчан вывел точный бросок Павла Фильченкова. Во втором периоде «оранжевые» удвоили преимущество после заброшенной шайбы в исполнении Артема Воробьева. Ну а самым результативным выдался третий отрезок матча. Сначала «Ермак» усилиями Валерия Бочкарева забросили третью шайбу. После этого хозяева размочили счет, но вскоре пропустили четвертую "снаряд" от ангарчанина Андрея Конева. Все на что хватило пермяков до конца матча, это отыграть еще один гол.

Теперь у "Ермака" начинается домашняя серия игр. Следующий матч "оранжевые" проведут 29 января в Ангарске. Соперник – ЦСК ВВС из Самары.

Еще больше материалов по теме: «ХК "Ермак" Ангарск»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 100 патрульных групп будут дежурить в выходные дни на водоемах Иркутской области
Рейд безопасности: в Иркутске проходит проверка домов с газовыми плитами
В 2020 году в Иркутске появится «Александровский сад»
Стаи бездомных собак нападают на жителей микрорайона Березовый под Иркутском
Движение по улицам Киевская и Грязнова в Иркутске временно закроют 26 января
Заплатила по кредитам: бухгалтер из Братска похитила более 700 тысяч рублей, чтобы отдать долги
На Центральном рынке Иркутска откроют современный фуд-корт
Более 1000 баллонов с ртутью хранили с нарушениями безопасности в Иркутской области
27 организаций эвакуировали в Иркутской области из-за ложного минирования
Прокуратура проверит «сбор денег» со школьников в Усть-Илимске
Правительство Бурятии эвакуировали из-за угрозы минирования
Вор-рецидивист ограбил православный храм в Братске
11 школ Иркутска получили электронные письма о минировании
Иркутяне сами выберут места для благоустройства
День студента сегодня, 25 января, отмечают в Иркутске
Meyton Cup: иркутянка Надежда Колода завоевала три медали на международных соревнованиях
Прогноз погоды в Иркутске: 25 января в городе -8
Налетчики-рецидивисты за один день ограбили кафе и таксиста в Иркутске