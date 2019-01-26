СЕГОДНЯ 05:18 2019-01-26T05:23:33+03:00

ДТП со смертельным исходом в Усольском районе: легковушка столкнулась с трактором.

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В ночь с 24 на 25 января в поселке Тельма Усольского района столкнулись два автомобиля.

- Водитель «Subaru Impreza» ехал на большой скорости, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в трактор, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Иркутской области. – Двое пассажиров легкового авто: 41 – летний водитель и 35-летний пассажир скончались на месте от полученных травм. 28 – летний водитель трактора не получил серьезных повреждений.

Сейчас по данному факту проводится проверка, на основании которой будет принято процессуальное решение.

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