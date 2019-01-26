ДТП со смертельным исходом в Усольском районе: легковушка столкнулась с трактором
В ночь с 24 на 25 января в поселке Тельма Усольского района столкнулись два автомобиля.
- Водитель «Subaru Impreza» ехал на большой скорости, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в трактор, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Иркутской области. – Двое пассажиров легкового авто: 41 – летний водитель и 35-летний пассажир скончались на месте от полученных травм. 28 – летний водитель трактора не получил серьезных повреждений.
Сейчас по данному факту проводится проверка, на основании которой будет принято процессуальное решение.
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